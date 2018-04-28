Аналитик: в Киеве уже не могут не признать, что Крымский мост все-таки есть

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине ", — заявил парламентарий, известный своими антироссийскими выпадами, в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По мнению Чубарова, для эксплуатации моста необходимо создать международный консорциум, которому Россия и передаст сооружение.

Кроме того, глава «Меджлиса»* предложил следить за всеми, кто приезжает на полуостров, и, как минимум, публично высказывать им предупреждение за «незаконные действия». Чубаров также рассказал, что введение санкций против лиц, посещающих Крым, уже обсуждается «некоторыми правоохранительными структурами».

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что киевским политикам, очевидно, трудно смириться с объективной реальностью.

"Сначала украинская сторона говорила, что никакого моста через Керченский пролив не будет. Затем утверждала, что мост построен, но вот-вот развалится: тектонические плиты под ним обязательно разойдутся и он рухнет в море. Теперь же украинская сторона вынуждена признать, что мост появился, что плиты под ним не разошлись, и даже хочет получить мост себе в собственность", — отметил Владислав Гулевич.

По его словам, теперь, когда мост построен, украинские политики опять пытаются выдать желаемое за действительное.

"Конечно, заявления о том, что Россия должна передать мост Украине в качестве компенсации — это не более чем популизм, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, чтобы действующая власть поддержала свое реноме в качестве действующей силы, которая якобы всеми силами своей души отстаивает интересы Украины на внешнеполитической арене. Это, конечно, неправда, потому что Украина практически тотально зависит от Запада. Такие заявления делаются и для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание международного сообщества к вопросу Крыма. Но, думаю, международное сообщество само прекрасно понимает, что Крым к Украине уже не вернется", — сказал Владислав Гулевич.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край , будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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