СМИ: В Польше напали на восстанавливавших украинские памятники активистов

Польше группа мужчин напала на лагерь активистов организации «Магурич», которая занимается восстановлением украинских памятников. Об этом пишет «Наше слово».

Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства.

Лагерь был расположен на старом греко-католическом кладбище — его в настоящее время восстанавливают активисты.

На место вызвали полицейских, которые задержали пять лиц, находившихся в нетрезвом состоянии.

В Объединении украинцев в Польше заявили, что неадекватная реакция польских властей на подобные события «способствует распространению негативных настроений и появлению разного рода атак на украинцев в Польше».