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СМИ: В Польше напали на восстанавливавших украинские памятники активистов
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СМИ: В Польше напали на восстанавливавших украинские памятники активистов 

RT на русском 28 минут назад
В Польше группа мужчин напала на лагерь активистов организации «Магурич», которая занимается восстановлением украинских памятников. Об этом пишет «Наше слово».
Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства.
Лагерь был расположен на старом греко-католическом кладбище — его в настоящее время восстанавливают активисты.
Отмечается, что мужчины угрожали активистам, обвиняли их в восстановлении могил членов «Украинской повстанческой армии»*, а также выкрикивали: «Убирайтесь на Украину».
На место вызвали полицейских, которые задержали пять лиц, находившихся в нетрезвом состоянии.
В Объединении украинцев в Польше заявили, что неадекватная реакция польских властей на подобные события «способствует распространению негативных настроений и появлению разного рода атак на украинцев в Польше».
«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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