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«Укравтодор» намерен отказаться от ямочного ремонта
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«Укравтодор» намерен отказаться от ямочного ремонта 

Auto.Today 44 минуты назад
Фото: Auto.Today
На своей странице в Facebook Славомир Новак, исполняющий обязанности главы «Укравтодора» рассказал, что в Государственном агентстве автодорог Украины считают ямочный ремонт «временными, крайними мерами» и обещают со временем от него отказаться. По мнению Новака, пишут «Факты», в прошлом году ремонт украинских дорог был проведен хорошо.
«Да, дефекты могут быть — это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики», — заявил он. Тем временем стало известно, что на прошедшем 26 апреля заседании, Киевский городской совет выделил 1,2 млрд гривен на ремонт столичных автодорог. Соответствующие поправки были внесены в городской бюджет на 2018 год.
«Дополнительно 1,2 млрд гривен было направлено на строительство, ремонт и реконструкцию городских дорог. Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов», — сообщает пресс-служба Киевсовета.
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