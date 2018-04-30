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ФРГ выделит Грузии €250 млн на инфраструктурные проекты
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ФРГ выделит Грузии €250 млн на инфраструктурные проекты 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Интернет
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и немецкий посол в Тбилиси Хайке Пайч заключили соглашение, согласно которому Германия выделит более €250 млн на реализацию инфраструктурных проектов на грузинской территории. Об этом сообщается на сайте минфина Грузии.
"Министр финансов Мамука Бахтадзе поблагодарил посла ФРГ за поддержку, которую правительство Германии оказывает нашей стране по финансированию важных проектов и углублению отношений с Европой. Стороны обсудили текущие и будущие вопросы сотрудничества", — говорится в заявлении.
Как отмечается, по соглашению грузинская сторона получит кредиты на €230 млн и грант размером в €22,7 млн Эти средства предназначаются для развития инфраструктуры, образования, создания демократических институтов, а также энергетических и экологических проектов.
Ранее Украина заключила с Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским союзом (ЕС) и ФРГ договор, который предполагает создание фонда для повышения энергоэффективности на украинской территории.
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