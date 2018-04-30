Средний возраст автомобилей в Украине превышает 20 лет 

Средний возраст автомобилей в Украине по статистическим данным превышает двадцать лет. В этом плане хуже дела обстоят разве что на Кубе, где средний возраст машин примерно 38 лет, передает «ТСН». Для сравнения, в Саудовской Аравии данный показатель составляет 3 года, в странах Европейского союза — 8, в США — 11, а в России — 12 лет.
По мнению правозащитника Владимира Караваева, ввоз в Украину подержанных автомобилей на еврономерах только обновляет транспортный парк страны, а не наоборот. «Это же ненормальный возраст! Более 20 лет. То, что завозятся десятилетние автомобили, на самом деле они обновляют автомобильный парк», — заявил Караваев в эфире ток-шоу.
Напомним, что по данным Государственной фискальной службы Украины по состоянию на 31 января 2017 года на территории нашей страны находилось почти 425 400 автомобилей с иностранной регистрацией. Из них более 246 400 машин делали это незаконно. В течение прошлого года таможенная служба составила более 18 300 протоколов за несоблюдение транзитных сроков. По ним взыскали 109,3 млн грн. штрафов. За нарушение сроков временного ввоза составлено 4360 протоколов на общую сумму 56,3 млн гривен.