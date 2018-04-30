Средний возраст автомобилей в Украине превышает 20 лет

По мнению правозащитника Владимира Караваева, ввоз в Украину подержанных автомобилей на еврономерах только обновляет транспортный парк страны, а не наоборот. «Это же ненормальный возраст! Более 20 лет. То, что завозятся десятилетние автомобили, на самом деле они обновляют автомобильный парк», — заявил Караваев в эфире ток-шоу.