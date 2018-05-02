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В Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе
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В Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские власти рассматривают три вероятных способа решения конфликта в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Чиновник считает, что украинская армия может полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако сомневается, что будет задействован военный сценарий.
Остальные два плана замминистра называет «хорватскими».
"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии", — рассказал Грымчак в эфире «Громадского радио». Он напомнил, что президента Сербии Слободана Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт.
Второй «хорватский» сценарий украинские власти рассматривают как основной. Как отметил замминистра, такой план предполагает введение миротворческого контингента на юго-востоке Украины и вывод с этой территории иностранных войск.
"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", — заключил чиновник.
"Операция объединенных сил"
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и о начале операции «объединенных сил». Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.
Украинский лидер опубликовал в своем Twitter момент подписания указа о начале нового режима в Донбассе. Операцию возглавят военные, тогда как «антитеррористической операцией» занималась лишь Служба безопасности Украины. Однако Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных «антитеррористических операций» сохраняется — такой формат может быть введен в любое время «при возникновении угрозы».
По словам украинского президента, АТО позволила провести выборы на Украине в 2014-2015 годах. Также Порошенко заявил, что этот режим «разрушил планы Российской Федерации, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что на Украине состоялся государственный переворот».
"Благодаря мужеству и героизму воинов вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии, пограничников и национальной полиции было освобождено более 200 населенных пунктов, которые раньше были оккупированными", — добавил президент страны.
"Шило на мыло"
В свою очередь в Донбассе усомнились, что нововведение как-то изменит ситуацию на юго-востоке Украины. С таким мнением выступил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта", — сообщил он.
Якубов также подчеркнул, что непризнанная республика придерживается Минских соглашений и оставляет за собой право защищать мирное население любыми способами.
В самопровозглашенной Луганской народной республике также считают, что новый формат никак не повлияет на ситуацию в регионе.
"Основная «пуля» все равно в голове у Порошенко, который уверовал, что на «ястребиной риторике» он сможет добраться до второго президентского срока, чтобы потом снова пообещать, что войну он может закончить за несколько часов и забыть на четыре года", — сказал представитель непризнанной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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