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Киев рассматривает три вероятных способа решения конфликта в Донбассе
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Киев рассматривает три вероятных способа решения конфликта в Донбассе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Украинские власти считают, что армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели.
Власти Киева рассматривают 3 вероятных способа, которые помогут решить конфликт в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
По его словам, украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако сомневается, что будет задействован военный сценарий.
Остальные два плана замминистра называет «хорватскими». — В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии, — рассказал Юрий Грымчак в эфире радиопередачи.
Заместитель министра также напомнил, что президента Сербии Слободана Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии невмешательства его армии в военный конфликт, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе завершился режим «антитеррористической операции» (АТО) и начинается Операция Объединенных Сил. По словам украинского лидера, формат АТО «разрушил планы России в Донбассе» и выполнил все поставленные задачи.
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