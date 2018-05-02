Киев рассматривает три вероятных способа решения конфликта в Донбассе

Украинские власти считают, что армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели.

Власти Киева рассматривают 3 вероятных способа, которые помогут решить конфликт в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак

По его словам, украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако сомневается, что будет задействован военный сценарий.

Остальные два плана замминистра называет «хорватскими». — В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии, — рассказал Юрий Грымчак в эфире радиопередачи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе завершился режим «антитеррористической операции» (АТО) и начинается Операция Объединенных Сил. По словам украинского лидера, формат АТО «разрушил планы России в Донбассе» и выполнил все поставленные задачи.

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