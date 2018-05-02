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Киев перечислил варианты решения конфликта в Донбассе
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Киев перечислил варианты решения конфликта в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Киеве рассматривают три способа решения конфликта в Донбассе. Об этом в эфире «Громадского радио» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Согласно первому, силовому варианту, украинская армия за две недели получит полный контроль над территориями самопровозглашенных республик. Однако такой сценарий вряд ли будет задействован из-за опасения ответа со стороны России, считает политик.
Оставшиеся два плана замминистра назвал «хорватскими».
«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии», — рассказал он, пояснив, что президента Сербии Слободана Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он не стал отдавать приказ о выдвижении войск и вмешательстве в военный конфликт.
«Другой вариант, который был применен в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск, вывод российских наемников. Также предстоит разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины», — сказал Грымчак.
В декабре 2017 года Грымчак рассказал о «единственном способе возвращения Крыма и Донбасса». По его мнению, к этому должны привести давление и санкции против России.
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