Ещё
Дубинка в руках Порошенко: в Госдуме прокомментировали заявление президента Украины об «АТО»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дубинка в руках Порошенко: в Госдуме прокомментировали заявление президента Украины об «АТО» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
У президента Украины появляются полномочия использовать военную силу «без конституционных гарантий, пресекая любые протесты», заявил депутат Константин Затулин.
Первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал введение в действие украинским президентом Петром Порошенко решения о прекращении так называемой АТО в Донбассе и переходе к операции объединенных сил на территории.
«Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют», — заявил Затулин.
По его словам, на самом деле это закон о военном положении, репрессивных мерах, о переходе от антитеррористической к военной операции.
«Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины», — отметил депутат.
Он добавил, что у президента Украины появляются полномочия использовать военную силу «без конституционных гарантий, пресекая любые протесты».
Затулин также пояснил, что любое недовольство населения теперь может оказаться поводом для военных мер. Протесты могут быть связаны с неудовлетворительным положением населения, страдающим от коррупции и безденежья.
«Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и нацбезопасности», — сказал он.
ТК «Звезда»: последние новости
Украинцев на родине раскритиковали за отдых в Крыму На Украине предложили лишать работы и образования русскоязычных граждан Экс-депутат Верховной рады назвала Порошенко антихристом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом60
Немецкие летчики массово увольняются из-за России555
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке243
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН254
Порошенко прокомментировал поставку Javelin233
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение