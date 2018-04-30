Дубинка в руках Порошенко: в Госдуме прокомментировали заявление президента Украины об «АТО»

У президента Украины появляются полномочия использовать военную силу «без конституционных гарантий, пресекая любые протесты», заявил депутат Константин Затулин

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал введение в действие украинским президентом Петром Порошенко решения о прекращении так называемой АТО в Донбассе и переходе к операции объединенных сил на территории.

«Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют», — заявил Затулин.

По его словам, на самом деле это закон о военном положении, репрессивных мерах, о переходе от антитеррористической к военной операции.

«Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины», — отметил депутат.

Он добавил, что у президента Украины появляются полномочия использовать военную силу «без конституционных гарантий, пресекая любые протесты».

Затулин также пояснил, что любое недовольство населения теперь может оказаться поводом для военных мер. Протесты могут быть связаны с неудовлетворительным положением населения, страдающим от коррупции и безденежья.

«Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и нацбезопасности», — сказал он.