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В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады
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В ходе драки в Киеве пострадал депутат Верховной рады 

RT на русском 54 минуты назад
В Киеве задержали троих участников драки, в результате которой пострадал депутат Верховной рады Мустафа Найем. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины депутат Антон Геращенко.
По его словам, у Бессарабского рынка произошла словестная перепалка между Найемом и группой неизвестных, которая переросла в драку. Причиной конфликта стала ситуация на дороге.
«По предварительной информации, в результате драки Мустафа Наем получил лёгкие телесные повреждения», — отметил Геращенко.
Он также сообщил, что в настоящий момент участвовавшие в конфликте молодые люди задержаны.
По словам самого Найема, он находится в больнице с переломом челюсти.
В октябре под Львовом избили депутата Рады от Радикальной партии.
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