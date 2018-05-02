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Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана
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Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Facebook
Мустафе Найему сломали челюсть в ходе дорожного конфликта в центре Киева.
Депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема избили в центре Киева на пересечении бульвара Шевченко с Крещатиком. Кадры конфликта, переросшего в драку, опубликованы в Facebook.
На обнародованной записи видно, как пятеро мужчин окружили нардепа и между ними происходит словесная перепалка. После этого один из участников стычки наносит Найему несколько ударов в голову.
Ранее парламентарий сообщил, что попал в больницу со сломанной челюстью после участия в дорожном конфликте. Он был госпитализирован со сломанной челюстью. По словам депутата, произошедшее не связано с его политической деятельностью.
Мустафа Найем — украинский журналист и политик. В ноябре 2013 года одним из первых призвал украинцев выйти на на Майдан Незалежности, что дало старт Евромайдану.
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