Власти ДНР назвали продолжением войны отмену АТО

Ситуация на линии столкновений в Донбасе, из‐за смены формата операции Вооруженными силами Украины , не изменится, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это — военный путь решения конфликта

— Руслан Якубов.

Как заявил Якубов, ДНР выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбасе и соблюдение минских соглашений, однако применит все средства для защиты мирного населения, в случае агрессии со стороны ВСУ.