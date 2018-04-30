Власти ДНР назвали продолжением войны отмену АТО 

Ситуация на линии столкновений в Донбасе, из‐за смены формата операции Вооруженными силами Украины, не изменится, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это — военный путь решения конфликта
— Руслан Якубов.
Как заявил Якубов, ДНР выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбасе и соблюдение минских соглашений, однако применит все средства для защиты мирного населения, в случае агрессии со стороны ВСУ.
На смену режиму АТО в Донбасе объявлен формат операции Объединенных сил Украины, заявил президент страны Петр Порошенко. При этом, Киев не исключил точечных антитеррористических операций. По мнению Зампреда Госдумы Константина Затулина, это действие «предсказуемо» и является «законом о репрессивных мерах».