Жители Донбасса о старте новой операции: «Они будут пытаться дальше финансировать из бюджета эту бессмысленную войну»

Президент Украины объявил о завершении Антитеррористической операции (АТО) и старте новой операции на Донбассе, о чем написал в своем Facebook. Петр Порошенко считает, что АТО «разрушила планы Российской Федерации в Донбассе» и «выполнила поставленные задачи». Теперь формат называется Операцией Объединенных Сил.

«Украина будет бороться за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории», — заявил Порошенко. В рамках новой операции в регионе начнет действовать особый порядок. Силовые органы получат дополнительные полномочия. В случае необходимости они смогут применять оружие, задерживать людей, проверять у них документы, осматривать вещи и автомобили, ограничивать движение на улицах. Глава Минобороны Украины Степан Полторак не исключил начала наступления украинской армии в Донбассе после завершения АТО. По его словам, президент Порошенко поставил «задачу укрепить Вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины». В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ждут провокаций: там уже заявили об участившихся обстрелах на линии соприкосновения. При этом сами жители Донбасса не верят в возможное силовое решение конфликта на Донбассе. Чем ближе выборы президента Украины, тем громче будут заявления из Киева, считает житель Донецка Алексей:

«Я думаю, что Киев в очередной раз старается удержаться у власти. Сам господин Порошенко думает, как бы так обозвать, чтобы ввести военное положение, чтобы дальше можно было управлять Украиной, потому что срок выборов подходит, человек задумывается о том, как быть дальше. На нас, на жителях Донбасса, я думаю это никак не отразится — как было проблемно пересечь территорию Украины, так и будет дальше. Как были обстрелы, так они останутся. Честно говоря, нам жителям не видно, что там делают наши вооруженные силы, но в целом за последние несколько лет, конечно, последнее время чуть-чуть стало тише. Мне кажется, как было, что они не воспринимают Минские соглашения, как они не хотели считаться с Донбассом и с нами, так ничего и не изменится».

В то, что смена формата операции станет переломным моментом в конфликте на востоке Украине, не верит и житель Луганска Роман. По его словам, последние два года жители ЛНР не видят никаких изменений:

«Честно говоря, я думаю, что ничего не изменится. Снова это, может быть, какие-то там политические игры, что-то им нужно, не знаю. Как-то документально, может быть, закрепить. Опасности сейчас как таковой особо я не вижу. Во-первых, я живу в другой части города: здесь не слышно выстрелов каких-то или чего-то там такого, прилетов по городу, в принципе, нет, нормально. Единственное эмоционально, конечно, не очень приятно, потому что ситуация такая неопределенная, все равно гнетущая такая обстановка. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то уже этот вопрос решился».

Последние заявления из Киева житель Донецка Роман считает психологическим давлением и очередной попыткой мобилизовать людей, которые устали от бессмысленной войны:

«Просто это сути все равно же ничего не меняет. Как-то привлекают внимание к своим действиям, чтобы продолжать держать в каком-либо напряжении данную ситуацию. Как я вижу, что подвижек особых никаких уже пару лет все равно ни в одну, ни в другую сторону нет. Как мне кажется, все будет решаться более дипломатическим путем. Мне кажется, опять же, это просто они пытаются мобилизовать людей, которые и так уже достаточно сильно устали от всего этого, устали, как одна, так и другая сторона. Сменив формат, они будут пытаться дальше финансировать из бюджета, допустим, это дело, эту бессмысленную войну. В принципе, я не думаю, что что-то сильно изменится. Мои друзья, кто служат, я не от кого таких конкретных моментов не слышал, чтобы какие-то изменения сильные происходили. Я имею в виду, чтобы подвижки войск там в одну и другую сторону».