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Дубинский: Яценюк нашел способ вернуться во власть
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Дубинский: Яценюк нашел способ вернуться во власть 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вы все ещё смеётесь над попытками Яценюка и Ко вернуться во власть?
Очень зря. И я вам на пальцах расскажу, как это возможно.
Сколько бы вы сегодня не надеялись на «новые лица» — их нет, и не будет.
Существующая верхушка заинтересована законсервировать систему в текущем виде.
Чтобы сохранить свои деньги, своё влияние и свои потоки. Поэтому во власть любой ценой будут толкать «своих».
Будет ли это Гройсман, Тимошенко или Яценюк — не имеет никакого значения. Это ничего не поменяет. Потому что «свои» договорятся.
Для всех игроков сегодня важно определить этого «своего» кандидата — и сформировать с ним договор.
Так вот, я воспринимаю «возвращение Яценюка» как реализацию такого договора между верхушкой Народного фронта, Гройсманом и Тимошенко.
Имея огромные полномочия и влияние при 0-м рейтинге — Авакову, Турчинову, Гройсману не нужно тратить свои ресурсы на поддержку такового же 0-вого Поошенко.
Вместо этого они дадут опору Тимошенко, а взамен сохранятся во власти.
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