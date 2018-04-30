Дубинский: Яценюк нашел способ вернуться во власть

Вы все ещё смеётесь над попытками Яценюка и Ко вернуться во власть?

Очень зря. И я вам на пальцах расскажу, как это возможно.

Сколько бы вы сегодня не надеялись на «новые лица» — их нет, и не будет.

Существующая верхушка заинтересована законсервировать систему в текущем виде.

Чтобы сохранить свои деньги, своё влияние и свои потоки. Поэтому во власть любой ценой будут толкать «своих».

Будет ли это Гройсман, Тимошенко или Яценюк — не имеет никакого значения. Это ничего не поменяет. Потому что «свои» договорятся.

Для всех игроков сегодня важно определить этого «своего» кандидата — и сформировать с ним договор.

Так вот, я воспринимаю «возвращение Яценюка» как реализацию такого договора между верхушкой Народного фронта, Гройсманом и Тимошенко.

Имея огромные полномочия и влияние при 0-м рейтинге — Авакову, Турчинову, Гройсману не нужно тратить свои ресурсы на поддержку такового же 0-вого Поошенко.

Вместо этого они дадут опору Тимошенко, а взамен сохранятся во власти.