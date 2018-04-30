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Министр инфраструктуры рассказал, сколько будет стоить усиление безопасности на дорогах
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Министр инфраструктуры рассказал, сколько будет стоить усиление безопасности на дорогах 

Auto.Today 36 минут назад
Фото: Auto.Today
Во время очередного заседания правительства министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что до 2030 года в стране нужно свести смертность детей на дорогах к нулю, а также на 90% снизить общий уровень травматизма. Для этого понадобится не менее 35 млрд гривен, передает «Сегодня».
«Два процесса должны идти параллельно — восстановление дорог и повышение безопасности передвижения по ним. В результате ДТП в Украине ежедневно гибнет около 11 людей, что ставит Украину на аутсайдерские позиции по безопасности дорожного движения. В Украине на дорогах гибнут и травмируются вдвое больше людей, чем в странах ЕС. В этом неутешительном рейтинге нас опережает только Грузия. До 2030 года нашей целью является достижение следующих показателей: нулевая детская смертность на автодорогах, уменьшение травматизма на автодорогах на 90%. И на это предусмотрено 35 млрд гривен из дорожного фонда на безопасность», — заявил министр.
Напомним, что Кабмин также планирует провести проверку автодорог и тех, кто занимается их ремонтом. За недобросовестно выполненную работу подрядчикам придется платить из своего кармана. Кроме того, о повышении уровня безопасности на украинских дорогах, как для водителей, так и для пешеходов неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.
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