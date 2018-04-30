Украинские вандалы уничтожили памятник генералу Ватунину

Личности преступников, разрушивших памятник, пока не были установлены.

На Украине , в поселке Каменка, неизвестные уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватунину, сообщает украинское издание «Страна».

Генерал Николай Ватунин командовал 1-м Украинским фронтом в ходе Великой Отечественной войны, а также участвовал в освобождении Киева.

Совершившие преступление вандалы на странице своей организации в Facebook заявили, что Ватунин «напился и убежал». Личности злоумышленников остаются не раскрыты.

Официального заявления представителей правоохранительных органов на настоящий момент не поступало.

Подобные акты вандализма происходят на территории Украины не в первый раз. Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники разрушили мемориальную доску Ватунину в Житомирской области.