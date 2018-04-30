Политолог о решении изменить статус операции в Донбассе: это развяжет руки Порошенко окончательно

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе завершился режим «антитеррористической операции» (АТО) и начинается Операция Объединенных Сил.

Политолог Павел Данилин рассказал «ВМ», чем чревато для жителей Донбасса и россиян такое решение:

— На самом деле не стоит обольщаться — никаких изменений нет и не будет. Предполагается, что «вывеску сменили, а девочки остались прежними», те оговорки, которые делает Порошенко, позволяют использовать вооруженные силы в том же формате — в роли карателей. Порошенко оговаривает даже открытие огня в случае, если этого, по его мнению, требует оперативная обстановка. Так что никаких процессуальных изменений в контексте завершения АТО нет. И, наоборот, будет даже хуже. К сожалению, это развязывает руки Порошенко, он будет действовать уже без оглядки на обязательства по Минским договоренностям. Что же касается позиции других стран, то тут уже проявились разногласия. Позиция европейцев по отношению к украинскому конфликту существенно изменилась — они хотят поскорее завершить его и, причем, им не важно, что там будет с территориями. Американцы, в отличии от Европы, в завершении этого конфликта не заинтересованы. Мне жаль ни в чем не повинных жителей Донбасса — им снова придется терпеть и страдать.

Напомним, Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал 30 апреля следующее:

— Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, — написал Петр Порошенко на официальной странице в социальной сети Facebook.

Підписую наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях pic.twitter.com/l2bRXY5VTQ

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

По словам Петра Порошенко, формат АТО «разрушил планы России в Донбассе» и выполнил все поставленные задачи.

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