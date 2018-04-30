Ещё
Политолог о решении изменить статус операции в Донбассе: это развяжет руки Порошенко окончательно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог о решении изменить статус операции в Донбассе: это развяжет руки Порошенко окончательно 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе завершился режим «антитеррористической операции» (АТО) и начинается Операция Объединенных Сил.
Политолог Павел Данилин рассказал «ВМ», чем чревато для жителей Донбасса и россиян такое решение:
— На самом деле не стоит обольщаться — никаких изменений нет и не будет. Предполагается, что «вывеску сменили, а девочки остались прежними», те оговорки, которые делает Порошенко, позволяют использовать вооруженные силы в том же формате — в роли карателей. Порошенко оговаривает даже открытие огня в случае, если этого, по его мнению, требует оперативная обстановка. Так что никаких процессуальных изменений в контексте завершения АТО нет. И, наоборот, будет даже хуже. К сожалению, это развязывает руки Порошенко, он будет действовать уже без оглядки на обязательства по Минским договоренностям. Что же касается позиции других стран, то тут уже проявились разногласия. Позиция европейцев по отношению к украинскому конфликту существенно изменилась — они хотят поскорее завершить его и, причем, им не важно, что там будет с территориями. Американцы, в отличии от Европы, в завершении этого конфликта не заинтересованы. Мне жаль ни в чем не повинных жителей Донбасса — им снова придется терпеть и страдать.
Напомним, Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал 30 апреля следующее:
— Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, — написал Петр Порошенко на официальной странице в социальной сети Facebook.
Підписую наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях pic.twitter.com/l2bRXY5VTQ
— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.
По словам Петра Порошенко, формат АТО «разрушил планы России в Донбассе» и выполнил все поставленные задачи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Эстонии заявил, что страна намерена говорить с Россией с позиции силы
Петр Порошенко: Действия украинской армии помогли свергнуть большевистский режим в Крыму
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт прокомментировал заявления Украины по Крымскому мосту Петр Порошенко объявил о старте новой военной операции в Донбассе Депутат прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке124
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе804
В семье Диброва произошло несчастье29
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе119
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение