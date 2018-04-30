В Киеве обнаружили в воде пакет с патронами и гранатами

В Киеве на Трухановом острове мужчина выловил из воды пакет с патронами и гранатами. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

«При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомёта, пять магазинов к автомату и более 1500 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все находки были отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.