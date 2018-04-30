В Госдуме назвали «репрессивными мерами» прекращение режима АТО в Донбасе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал отмену режима антитеррористической операции в Донбасе в интервью с RT. По мнению депутата, это действие «предсказуемо» и является «законом о репрессивных мерах».

Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют. На самом деле это закон о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции. Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины . Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты

— Константин Затулин.

По словам депутата, любое недовольство населения может оказаться «поводом для военных мер». Это может быть связано, как с плохим положением населения, которое страдает от безденежья и коррупции.

Это дубинка в руках Порошенко . Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и национальной безопасности. Это первая ласточка, он начал реализацию этих положений. Он должен был начать именно с Донбасса, а дальше это будет использоваться в интересах Порошенко

— Константин Затулин.