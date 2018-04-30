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В Госдуме назвали «репрессивными мерами» прекращение режима АТО в Донбасе
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В Госдуме назвали «репрессивными мерами» прекращение режима АТО в Донбасе 

360tv.ru 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал отмену режима антитеррористической операции в Донбасе в интервью с RT. По мнению депутата, это действие «предсказуемо» и является «законом о репрессивных мерах».
Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют. На самом деле это закон о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции. Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты
— Константин Затулин.
По словам депутата, любое недовольство населения может оказаться «поводом для военных мер». Это может быть связано, как с плохим положением населения, которое страдает от безденежья и коррупции.
Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и национальной безопасности. Это первая ласточка, он начал реализацию этих положений. Он должен был начать именно с Донбасса, а дальше это будет использоваться в интересах Порошенко
— Константин Затулин.
30 апреля президент Украины Петр Порошенко на смену режиму антитеррористической операции в Донбасе объявил формат операции Объединенных сил Украины. Официально режим АТО завершился в 14:00 по московскому времени. Теперь, вместо Службы безопасности Украины, операцией будут руководить непосредственно военные.
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