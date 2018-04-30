Петр Порошенко объявил о старте новой военной операции в Донбассе

Об этом украинский лидер написал на официальной странице в социальной сети Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Донбассе завершился ежим «антитеррористической операции» (АТО) и начинается Операция Объединенных Сил.

— Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, — написал Петр Порошенко на официальной странице в социальной сети Facebook.

Підписую наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях pic.twitter.com/l2bRXY5VTQ

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

По словам Петра Порошенко, формат АТО «разрушил планы России в Донбассе» и выполнил все поставленные задачи.

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