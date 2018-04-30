На Украине предлагают ввести курортный сбор за отдых в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. На Украине предлагается ввести туристический сбор для граждан страны, которые отдыхают в Крыму. Соответствующая петиция появилась на сайте интернет-представительства президента Украины.
Ее автор уточняет, что взимать такой сбор нужно с украинцев, не имеющих крымскую прописку, но посещающих полуостров.
Петиция была размещена на сайте 27 апреля. На сегодняшний день ее поддержали только 17 человек, тогда как для рассмотрения документа нужно набрать 25 тысяч подписей.