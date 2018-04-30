На Украине предлагают ввести курортный сбор за отдых в Крыму

Ее автор уточняет, что взимать такой сбор нужно с украинцев, не имеющих крымскую прописку, но посещающих полуостров.

Петиция была размещена на сайте 27 апреля. На сегодняшний день ее поддержали только 17 человек, тогда как для рассмотрения документа нужно набрать 25 тысяч подписей.