В Ровенской области в шестилетнего ребенка стреляли из автомата Калашникова

Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции в Ровенской области. Ребенка ранили в селе Шпанов.

«Сотрудникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19.00 ребенок играл на улице возле дома и почувствовал резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести повреждение». Ее санкция предусматривает до двух лет ограничения свободы».

Мальчик был прооперирован и переведен в травматологическое отделение. Его жизни ничего не угрожает.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

После начала конфликта в Донбассе на Украине резко выросло нелегальное распространение оружия. Одними из основных «поставщиков» оружия являются украинские военные, вывозящие его из зоны конфликта.

В то же время, Ровенская область также известна как «янтарный Клондайк» Украины. Некоторые районы области практически не контролируются силовиками, реальную власть там представляют добытчики янтаря.