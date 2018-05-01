Одесский припортовый завод остановил работу

Ранее в «Укртрансгазе» сообщали, что Одесский припортовый завод — крупнейший должник среди промышленных предприятий Украины.
Одесский припортовый завод полностью остановил свою работу из-за прекращения поставок газа на предприятие. Об этом заявил первый замдиректора завода Николай Щуриков, передает информационное агентство «Унiан».
«Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — сказал Щуриков.
Ранее в «Укртрансгазе» сообщали, что Одесский припортовый завод — крупнейший должник среди промышленных предприятий Украины.