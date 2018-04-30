Киев идет на войну: АТО подошла к концу

Антитеррористическая операция Киева в Донбассе официально завершилась 30 апреля. Вместо нее начата Операция объединенных сил, которая носит сугубо военный характер. Начиная с этого дня Вооруженные силы Украины получают практически неограниченные права в регионе, что напрямую противоречит Минским соглашениям.

Военная операция Украины в Донбассе, широко известная как АТО, 30 апреля подходит к концу. Вместо нее в регионе начата Операция объединенных сил (ООС), в рамках которой будет сильно увеличена роль Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи со сменой формата операции в Донбассе была также прекращена деятельность пресс-центра операции ВСУ в Донбассе.

«По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Дон

создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины», — говорил украинский лидер, представляя Наева.

Сам Наев объясняет отличие АТО от ООС тем, что последняя является именно военной операций.

«Боевики так называемых ДНР и ЛНР перешли под контроль офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, к тому же созданы 1-й и 2-й армейские корпуса российско-оккупационных войск, которые комплектуются российской техникой и наемниками, а также находятся в оперативном подчинении командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Противостоять им в формате АТО сложно. Таким образом, операция Объединенных сил имеет совершенно другую цель и предусматривает выполнение иных военных задач», — говорит Наев.

По его словам, при ООС действия ВСУ будут иметь более глобальную стратегию действий, поэтому точечные противостояния с противником будут, скорее, ситуативным явлением, нежели тенденцией.

При этом в Киеве допускают, что формат АТО будет снова применяться в Донбассе в точечном порядке.

«Я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно — то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой», — говорил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о замене так называемой АТО в Донбассе на ООС в середине марта текущего года. По словам Порошенко, смена формата операции необходима в связи с «резким ростом угрозы на востоке».

На законодательном уровне изменение формата операции обусловлено так называемым законом об реинтеграции Донбасса. В принятом Верховной радой законе республики Донбасса называются «временно оккупированными территориями».

Один из ключевых пунктов закона заключается в том, что президенту Украины предоставляется право на использование ВСУ без одобрения парламента, в том числе для «освобождения территории на востоке страны».

Эксперты еще на этапе обсуждения указывали на опасность документа в части возможностей, которые получат ВСУ. По сути, украинским военнослужащим дали неограниченные права.

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко , комментируя закрытие АТО, высказался более лаконично. По его словам, изменение формата операции позволит более эффективно и в рамках правового поля задействовать военнослужащих.

Подписав закон, Порошенко на законодательном уровне признал Россию «страной-агрессором», получил возможность вводить в стране военное положение и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. Кроме того, важным является положение, которое фактически исключает прямой диалог между Киевом с ДНР и ЛНР, поскольку последние признаются «оккупированными территориями», которые якобы контролируются Россией.

Франция. Все эти положения прямо противоречат минским соглашениям, выполнения которых ожидают не только непризнанные республики и Россия, но также Германия

Киев сам поставил свою подпись под соглашениями, однако выполнять их Украина не спешит до сих пор. В России принятие соответствующего закона и вовсе назвали практически односторонним выходом Киева из Минска-2.