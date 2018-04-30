Ищенко: Порошенко может пойти на крайние меры для сохранения власти

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«У Петра Алексеевича есть возможность попытаться удержаться у власти силовым путем. Использует ли он ее или нет, не знаю, но до сих пор он это делать пытался. Тогда, когда Петр Алексеевич оказался на четвертом месте в рейтингах, они пытались лепить дело против Тимошенко, чтобы исключить ее из избирательной гонки», — подчеркнул Ищенко.

По словам Ищенко, на Украине сложилась «сюрреалистическая ситуация»: все политики хотят победить в выборах, однако никто из них не понимает, как удержаться после этого у власти. Победитель вынужден будет проводить ту же политику, что и Порошенко, что приведет к обнищанию страны и расползанию войны на другие территории страны.

«Президент Украины или любой человек, который будет ей управлять, не будет избираться на выборах, а будет брать власть, опираясь на силу. Я подчеркиваю, на силу, а не силовиков. С большей вероятностью это будут незаконные или полузаконные вооруженные формирования, чем реальные силовые структуры, которые реально разложены и не представляют собой дееспособное целое», — указал Ищенко. При этом даже после получения власти на Украине победителю придется непросто.