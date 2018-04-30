Украинские наблюдатели заявили о рекордном количестве нарушений на местных выборах

КИЕВ, 30 апреля. / ТАСС /. Местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО) Украины , которые прошли в стране в минувшее воскресенье, стали самой грязной кампанией за всю историю их проведения с октября 2015 года. Об этом заявил в понедельник председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель

"Политические партии и кандидаты установили рекорд как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей", — написал он на странице в Facebook.

К наблюдателям КИУ, как уточнил Кошель, поступила информация о 25 фактах подкупа. «Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовные производства в пяти областях, в день голосования были пойманы с поличным три „скупщика“ голосов», — рассказал председатель организации. Он подчеркнул, что все перечисленные нарушения зафиксированы на выборах, которые проходили всего в 40 общинах.

По его словам, рекордсменом в «скупке голосов избирателей» стала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», за ней следуют Аграрная партия и «Наш край». «Несколько фактов подкупа выявлено у Радикальной партии, по одному — „Блок Петра Порошенко“ (БПП) и „Самопомощь“, — добавил глава КИУ.

Он считает, что обнародованные фото и видеоматериалы о схемах и конкретных фактах скупки голосов дают основания прогнозировать не менее 10 результативных уголовных дел. „Впрочем, по итогам парламентских выборов в 2014 году и местных в 2015 году на Украине не было ни одного прецедента, когда бы скупка голосов привела к реальному тюремному сроку. Именно безнаказанность позволила политикам превратить выборы в супермаркет по продаже голосов“, — пожаловался Кошель.

Председатель КИУ не исключил, что на этих выборах эксперты столкнулись с попытками организовать системный подкуп, которые могут повториться во всеукраинском масштабе на предстоящих парламентских выборах.

БПП и „Батькивщина“ заявляют о победе

Представители „Блока Петра Порошенко“ и „Батькивщины“ в понедельник заявили, что именно их кандидаты получили большинство на выборах в объединенных территориальных общинах. В БПП утверждают, что, по подсчету партийных штабов, ее кандидаты побеждают в 26 общинах из 40. „То есть 65% — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии „Блок Петра Порошенко „Солидарность“, — заявили в партии.

В „Батькивщине“ в свою очередь настаивают, что победу одержали ее кандидаты. „Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, „Батькивщина“ с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий“, — заявила на брифинге ее лидер Юлия Тимошенко.

По ее словам, от „Батькивщины“ избрано 227 местных депутатов, а от БПП — 212. „Таким образом, наша политическая сила набрала 35,4%, а президентский блок — 27,1%“, — констатировала она.