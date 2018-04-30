Комитет избирателей Украины: Эти выборы — самые грязные за всю историю

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Выборы 29 апреля 2018 года стали самой грязной избирательной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТО, начиная с выборов 2015 года. Политические партии и кандидаты установили «рекорд» как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей», — написал он в Facebook.

По его словам, рекордсменами среди нарушителей стали «Батькивщина», «Наш Край» и «Аграрная партия». Также подкупали избирателей «Радикальная партия Олега Ляшко», «Самопомощь» и БПП.

В целом, в КИУ поступила информация о 25 фактах подкупа избирателей, были открыты уголовные производства в пяти областях. В день голосования с поличным поймали трех скупщиков голосов. При этом выборы проходили всего лишь в 40 объединенных территориальных общинах.

Кошель заявил, что обнародованные фото— и видеоматериалы могут дать основания для не менее, чем десяти результативных уголовных дел.

При этом он вспомнил и о предыдущих выборах, в том числе и в украинский парламент после Майдана.

«Впрочем, по итогам парламентских выборов-2014 и местных-2015 в Украине не было ни одного прецедента, когда бы скупка голосов привела к реальному тюремному сроку. Именно безнаказанность позволила политикам превратить выборы в супермаркет по продаже голосов», — посетовал глава Комитета избирателей Украины.

Ранее БПП и «Батькивщина» заявили о своей победе в выборах в объединенных территориальных общинах, которые проводились в 40 ОТО в это воскресенье.

В 2014-2015 году система местного самоуправления на Украине была реформирована. После принятия ряда законодательных актов, в частности — закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин», в стране появились ОТО. Первые выборы в них прошли в октябре 2015 года.