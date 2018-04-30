В Украине готовят силовиков для Крыма: зачем это надо

Глава Нацполиции Сергей Князев 25 апреля объявил об официальном наборе рекрутов в патрульную полицию… Крыма . В МВД , конечно же, не забыли, что полуостров до сих пор оккупирован Россией , но уверяют, что патрульные копы все равно нужны, а деоккупация — лишь вопрос времени. Чем же будут заниматься патрульные без территории, разбирался «Апостроф».

После оккупации Крыма государственные силовые структуры продолжили свою работу на территории свободной Украины . Например, прокуратура Крыма перебралась в столицу, открыв филиал в Херсоне , а в Одессе было создано главное управление Нацполиции по Крыму и городу Севастополь . «Апостроф» уже писал, как работают эти ведомства без физического присутствия на полуострове, но если охарактеризовать их деятельность вкратце, то это документирование преступлений, совершенных в Крыму, с последующей регистрацией «глухарей» в ЕРДР.

И если наличие прокуратуры и Нацполиции Крыма еще можно как-то понять, ведь рано или поздно России придется ответить за преступления на полуострове, поэтому документировать их важно, то появление патрульных, которым патрулировать нечего, понять сложно.

Впрочем, Сергей Князев уверяет, что были бы копы, а работа найдется. Кроме того, создать новую структуру руководство полиции просили в постоянном представительстве президента в АР Крым.

«Пока мы не можем территориально быть в самом Крыму, — признал Князев. — Но на первых метрах земли из Крыма наших граждан будет встречать крымская патрульная полиция».

Итак, чем же займутся крымские патрульные на «первых метрах» свободной Украины?

«Это подразделение будет обслуживать всех граждан Украины, которые пересекают админграницу с Крымом, — пояснил Князев. — Патрульные полицейские усилят превентивную работу, и будут работать с гражданами на нашей территории. Наши граждане будут иметь возможность, только въехав на территорию Украины с аннексированного полуострова, подать заявление и обратиться к полицейскому. Патрульные будут иметь все современные электронные средства, которые прямо на пограничном посту позволят проверять граждан по базам Интерпола , Европола, внутренним базам нашего государства. Такие меры позволят закрыть нам «вход» для людей, которые предали Украину».

Но почему все вышеперечисленные обязанности не могут выполнять уже созданные силовые структуры? Например, «проверять граждан по базам» на границе по идее должны пограничники и СБУ , подавать заявления можно в ту же Нацполицию Крыма (собственно, туда заявления и будут направляться), а непосредственно патрулировать территорию вдоль админграницы могли бы патрульные Херсонской области.

Однако Сергей Князев, отвечая на вопрос «Апострофа», подчеркнул, что так не совсем правильно.

«Работа патрульных — это в первую очередь полиция превенции, которая предоставляет услуги гражданам, в том числе исполняет функции, свойственные спецподразделениям. Поэтому создание этого подразделения поможет развести функционал между пограничниками, Нацполицией и СБУ. В 2014 и 2015 году не было отдельных подразделений, которые бы опекались проблемами Крыма. Там (на пунктах пропуска в Крыму, — «Апостроф») были полицейские Херсона, но они были недостаточно квалифицированы. Мы систематизируем эту работу, и полиция Крыма будет обслуживать крымчан, как полиция Одессы одесситов, просто мы физически пока не можем переступить на ту территорию», — заявил глава Нацполиции.

В руководстве Нацполиции уверяют, что как только патрульные получат возможность переступить на территорию Крыма, у полуострова уже будет готовое подразделение.

«Рано или поздно Крым будет освобожден, и там будут работать наши полицейские, поэтому желательно, чтобы они уже сегодня были готовы», — отметил «Апострофу» правозащитник Эдуард Багиров

Но будут ли они готовы в реальности? Согласно плану, в патрульные копы Крыма наберут всего 60 человек. По словам экспертов, этого количества крайне недостаточно.

«Когда Крым будет освобожден, туда потребуется большой резерв правоохранителей: порядка 2-2,5 тысяч. Сейчас этого резерва не существует, — поясняет «Апострофу» директор Центра исследования правоохранительной деятельности Олег Мартыненко . — Допустим, если завтра границу откроют, кто пойдет служить в Крым? Наши полицейские, которых придется перебрасывать из других областей».

Тогда для чего нужно набирать минимальный штат копов, которых после возвращения Крыма не хватит даже для патрулирования Джанкоя.

«Патрульных будут использовать для патрулирования административной границы с Крымом вместе с пограничниками, что, конечно же, не будет лишним, но по сути это будет расширением штата полиции», — говорит «Апострофу» юрист, эксперт Украинского института Будущего Денис Монастырский.

«Каким-то внутренним приказом их будут командировать в другие области, где будет необходимость, но де-юре и де-факто у этой территории все же должны быть полноценные органы», — добавляет «Апострофу» экс-следователь МВД по особо важным делам Руслан Сушко.

Но главное здесь, по мнению экспертов, конечно же, политика. Так, на брифинге, анонсирующем набор в патрульные Крыма, Сергей Князев и его подчиненные несколько раз подчеркивали, что Крым — Украина.

«Естественно, что это вопрос политический, — говорит Денис Монастырский. — Какой-то рациональности в этом я не вижу. Это исключительно политический месседж, который особенно актуален в контексте того, что недавно Арсен Аваков объявил: готовятся планы по деоккупации Донбасса, и это один из четких и ярких путей для того, чтобы они состоялись».

«Это политический вариант, а не оперативно-тактический, — соглашается ветеран МВД Анатолий Фесун , комментируя ситуацию «Апострофу». — С другой стороны, все преступления, которые совершаются на территории Крыма, не должны расследоваться полицией Херсона, Запорожья ».

Впрочем, какие бы цели ни преследовали в МВД, создавая подразделение патрульных Крыма, остается главный вопрос: сколько это стоит? Однако на этот вопрос в Нацполиции не смогли ответить конкретно, ограничившись стандартными чиновничьими фразами о том, что все в рамках средств, выделенных правительством на деятельность МВД.

«Да, это небольшая смета», — отметил Князев.

Известна только зарплата будущих патрульных Крыма — от 8 до 10 тысяч гривен. Таким образом, по самым скромным подсчетам, копы без территории обойдутся бюджету в 5,7 миллионов гривен в год.