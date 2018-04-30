На Украине назвали населенные пункты Донбасса, входящие в зону боевых действий по новым правилам

Список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом проведения Операции объединенных сил опубликовал волонтер Роман Доник

«Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в «зону безпеки (безопасности — рус.)». Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов «ограниченного доступа» и «запрещенного доступа» командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», — написал Доник.

Сегодня на Украине закончилась АТО и началась Операция объединенных сил. Ею командует генерал-лейтенант Сергей Наев . Руководство операцией в Донбассе теперь в руках ВСУ.