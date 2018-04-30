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На Украине назвали населенные пункты Донбасса, входящие в зону боевых действий по новым правилам
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На Украине назвали населенные пункты Донбасса, входящие в зону боевых действий по новым правилам 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом проведения Операции объединенных сил опубликовал волонтер Роман Доник.
«Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в «зону безпеки (безопасности — рус.)». Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов «ограниченного доступа» и «запрещенного доступа» командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», — написал Доник.
Сегодня на Украине закончилась АТО и началась Операция объединенных сил. Ею командует генерал-лейтенант Сергей Наев. Руководство операцией в Донбассе теперь в руках ВСУ.
В то же время, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, проведение точечных АТО в Донбассе остается возможным. Их Украина будет проводить при надобности.
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