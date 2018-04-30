Ещё
Киев закрыл пресс-центр штаба СО в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев закрыл пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе в рамках смены ее формата 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Reuters
Украинские власти приняли решение с 30 апреля прекратить деятельность пресс-центра штаба так называемой антитеррористической операции в Донбассе в связи со сменой формата силовых действий в регионе.
"Сегодня, 30 апреля 2018 года, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность", — говорится в сообщении центра на странице в Facebook.
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата силовой операции в регионе произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил, которая пришла на смену так называемой антитеррористической операции, глава государства поручил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны — Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.
ТАСС: последние новости
Православные церкви на Украине. Досье В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии 2 мая в Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала подпольный центр ретрансляции российских каналов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении274
На Украине захотели лишить русских работы144
«Россия должна отдать мост»298
Россиян избавят от налога на недвижимость116
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО105
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение