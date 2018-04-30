Киев закрыл пресс-центр штаба СО в Донбассе

Киев закрыл пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе в рамках смены ее формата

Украинские власти приняли решение с 30 апреля прекратить деятельность пресс-центра штаба так называемой антитеррористической операции в Донбассе в связи со сменой формата силовых действий в регионе. "Сегодня, 30 апреля 2018 года, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность", — говорится в сообщении центра на странице в Facebook. Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата силовой операции в регионе произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции. Руководить операцией объединенных сил, которая пришла на смену так называемой антитеррористической операции, глава государства поручил генерал-лейтенанту Сергею Наеву После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны — Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией . Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов . Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.