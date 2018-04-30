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Политолог прокомментировал начало на Украине Операции объединенных сил вместо АТО
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Политолог прокомментировал начало на Украине Операции объединенных сил вместо АТО 

Rambler News Service 1 час назад
Политолог и экономист Александр Дудчак заявил RT, что после смены формата операции Киева в Донбассе «по сути ничего не меняется».
«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию — антитеррористическая операция (АТО), или операция объединённых сил (ООС), или гражданская война, — по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше», — заявил Дудчак.
По его словам, Киев и раньше применял боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки и бронетехнику.
«Сейчас это просто узаконили, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путём проблемы Донбасса. Они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — отметил политолог.
Сегодня, как передавал телеканал «112 Украина», на Украине официально [завершилась] (https://rns.online/society/Na-Ukraine-vmesto-aTO-nachalas-Operatsiya-obedinennih-sil—2018-04-30/) так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе и началась Операция объеденных сил (ООС). Теперь сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечены в данную операцию, будут подчиняться Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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