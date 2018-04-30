Политолог прокомментировал начало на Украине Операции объединенных сил вместо АТО

Политолог и экономист Александр Дудчак заявил RT, что после смены формата операции Киева в Донбассе «по сути ничего не меняется».

«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию — антитеррористическая операция (АТО), или операция объединённых сил (ООС), или гражданская война, — по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше», — заявил Дудчак.

По его словам, Киев и раньше применял боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки и бронетехнику.

«Сейчас это просто узаконили, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путём проблемы Донбасса. Они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — отметил политолог.