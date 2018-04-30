США только сейчас заметили проблему Украины

Конгрессе США вдруг увидели то, о чем не устает напоминать Москва . Что на Украине полным ходом идет героизация клиента Абвера Бандеры и эсэсовца Шухевича. Почему же конгрессмены «прозрели» лишь сейчас и потребовали от Госдепа обратить внимание на осквернение синагог и факельные шествия сотрудников МВД Украины?

Украинские политики и блогеры бурно отреагировали на обращение более чем полусотни американских конгрессменов, которые призвали Госдеп надавить на Украину и Польшу . Две ориентирующиеся на США «державы» были обвинены в антисемитизме, «финансируемом государством». Киев возмутился шумно, но с задержкой реакции.

Текст обращения к Госдепартаменту был размещен еще 23 апреля на сайте конгрессмена-демократа Ро Ханны.

«Мы с возрастающей тревогой пишем о недавних сообщениях, касающихся имеющей место в Европе государственной поддержки отрицания Холокоста или пересмотра отношения к нему», — подчеркивают конгрессмены, обращаясь к и. о. госсекретаря Джону Салливану. Среди европейских стран американские конгрессмены выделили две — Польшу и Украину. Очевидно, что такая форма «приближения к Европе» — отнюдь не комплимент для Киева.

Польше досталось за принятый в январе закон, карающий тех, кто осмелится заговорить о причастности каких-либо поляков к Холокосту. Этот шаг Варшавы вызвал осуждение в Израиле и США. Но, отметим, что речь идет об отдельно взятом законе, который теоретически может быть и отменен. Претензии американских конгрессменов к Украине носят системный характер — речь фактически идет об идеологических столпах нынешнего киевского режима.

«Среди групп и лиц, прославляемых на Украине, есть нацистские коллаборационисты:

Впрочем, если в Киеве заметили «антиукраинское» воззвание через три дня, то американским конгрессменам на реакцию понадобилось три года. В украинских СМИ с изрядной долей обиды подчеркивают: украинское законодательство о национальной памяти в нынешнем виде существует с 2015 года. И тогда никаких нареканий со стороны Вашингтона оно не вызывало. Теперь же, за компанию с поляками, «под раздачу» попал и Киев.

Действительно, если Москва годами обращает внимание всего мира на неприкрытую героизацию нацистских пособников на Украине (этот процесс был системно начат еще при Викторе Ющенко и возобновился после Майдана 2014 года), то в Вашингтоне лишь сейчас «с удивлением» констатировали, что Роман Шухевич был коллаборационистом.

Запоздалое заявление конгрессменов вызвало ярость у главного идеолога киевского режима, директора Института национальной памяти Владимира Вятровича

«Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления… то это свидетельствует только как минимум о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись», — возмущался Вятрович в интервью «Радио Свобода».

«За кадром» осталось то, что Бандера, согласно показаниям бывшего начальника Абвер-II Эрвина Штольце, сотрудничал с германской разведкой и значился в картотеке Абвера под кличкой Серый. А «глава антинацистского сопротивления» Роман Шухевич был не только главкомом УПА, но и высоким чином в 201-м шуцманшафт-батальоне СС.

Конгрессмены не обошли вниманием и сам украинский Институт национальной памяти, «возвеличивающий нацистов», и городские власти Киева, увековечившие имена Бандеры и Шухевича на карте города, и львовский «Шухевич-фест» (в годовщину чудовищного погрома 1941 года), который вряд ли прошел без ведома прогрессивного мэра Львова Андрея Садового.

«Спонсируемая государством ревизия Холокоста сопровождается другими формами антисемитизма», — констатируют конгрессмены.

Здесь они ссылаются на доклад министерства по делам диаспоры Израиля, в котором отмечалось — в 2016–2017 годах «обеление» нацистских преступников приводит к общему росту антисемитизма на Украине. Аналогичные тенденции фиксируют международные структуры, в частности Центр Симона Визенталя . В письме, в частности, упомянуты осквернение синагоги в Умани, известном центре хасидизма. И прошедшее в январе в Киеве многотысячное факельное шествие националистов с выкриками «Евреи — вон!». Костяк этого шествия составили бойцы «неонацистского батальона „Азов“, который тесно связан с главой МВД Арсеном Аваковым

И здесь авторы письма наступают Киеву еще на одну больную мозоль — ведь, по версии нынешних украинских властей, в стране не только „нет фашистов“, но и „нет антисемитизма“. В таком духе периодически выступает главный хасидский раввин Украины Моше Реувен Асман. Тот самый, который после свержения Виктора Януковича призывал евреев бежать из Киева. Но в последнее время он словно бы не замечает ни осквернения еврейского кладбища в Львове, ни избиения и убийства израильского раввина Мендла Дайча в Житомире . Более того, Асман призывал перенести „мемориальные поездки“ израильских школьников из нетерпимой Польши на толерантную Украину.

В марте украинские СМИ с удовольствием цитировали результаты исследований американского Pew Research Center, из которого вроде бы явствовало: на Украине самое лучшее отношение к евреям среди стран Центральной и Восточной Европы, особенно в сравнении с Польшей и Литвой

Оптимистические заявления опровергаются данными израильских властей, не зависящих от властей Киева и не ставящих себе целью создать позитивный имидж „молодой демократии“. По итогам 2017 года выявлен двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине, при сохранении тенденции к его снижению в России . В недавнем докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива указывается: число проявлений антисемитизма растет, но фактически их число может быть гораздо выше из-за нежелания местных общин заявлять об этом.

В беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД исполнительный директор Волынской религиозной общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский подтвердил, что на Украине проблема антисемитизма растет.

»Многие считают, будто евреи заполонили средства массовой информации, Верховную раду и правительство. О чем тут еще говорить, если такое мнение бытует в миру?» — задается риторическим вопросом Швардовский. По его мнению, украинская пресса не всегда освещает юдофобские инциденты. «СМИ делают то, что им выгодно. Когда им выгодно — они говорят о проблеме антисемитизма на Украине, а когда невыгодно — замалчивают», — говорит Швардовский.

Напомним, в понедельник жители города Горохов Волынской области обнаружили, что на одной из улиц в качестве бордюров используются еврейские надгробия, после чего представители общины вместе с волонтерами приехали в Горохов. Впрочем, как пояснил лидер местных иудеев, надругательство над могилами действительно не было случайным. Однако это дело рук не современных нацистов, а их идейных прародителей — гитлеровцев.

«Начали уничтожать кладбище еще при немецкой оккупации в 1941-м, когда был отдан приказ использовать эти надгробия для мощения дорог, — рассказал Швардовский. — Но сейчас вопрос в Горохове решается.

Местные жители очень требовательно относятся к тому, чтобы вытащить эти плиты и вернуть на территорию старого еврейского кладбища.

Мэр идет навстречу, пообещал выделить технику для перевозки надгробий. А мы за свои средства построим мини-мемориал на том месте, где ранее было кладбище».

Похоже, что с появлением обращения сенаторов украинские чиновники пытаются демонстрировать исправление. По совпадению или нет, именно в четверг винницкий облсовет решил, что не надо вывешивать флаги ОУН-УПА на административных зданиях. Хотя горсовету Львова ничто не помешало в феврале «украсить» свое здание черно-красным полотнищем.

Почему же это воззвание к совести Госдепа появилось лишь сейчас? Инициатор письма конгрессмен Ро Ханна — демократ. И 56 подписей, стоящих под воззванием, «автографы» известных политиков, также сплошь представителей Демпартии. В шпильке в адрес Госдепа можно увидеть партийную линию. Лишний раз уязвить республиканскую администрацию Дональда Трампа вообще и Госдеп в частности, обвинив в невнимании не к чему-нибудь, а к обелению нацизма в Европе, пусть и Восточной. Сейчас, когда Трамп и без того уязвим, любое лыко будет в строку.