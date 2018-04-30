Порошенко объявил начало «операции объединенных сил» в Донбассе 

Президент Украины Петр Порошенко объявил об обещанной им ранее смене формата боевых действий в Донбассе: вместо «антитеррористической операции» там начнется «операция объединенных сил».
По мнению экспертов, смена вывески вовсе не означает прекращения Киевом военной кампании против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Теперь общее командование операцией переходит к вооруженным силам страны: именно они будут руководить на месте и подразделениями нацгвардии, и Службой безопасности Украины, и полицией.
Непосредственным командующим назначается генерал-лейтенант Сергей Наев. В Киеве открыто говорят о том, что новая кампания не исключает проведения отдельных «антитеррористических операций» в будущем.
Напомним, что с 2014 года жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.