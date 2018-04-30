Ещё
Порошенко объявил начало «операции объединенных сил» в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко объявил начало «операции объединенных сил» в Донбассе 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Президент Украины Петр Порошенко объявил об обещанной им ранее смене формата боевых действий в Донбассе: вместо «антитеррористической операции» там начнется «операция объединенных сил».
По мнению экспертов, смена вывески вовсе не означает прекращения Киевом военной кампании против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Теперь общее командование операцией переходит к вооруженным силам страны: именно они будут руководить на месте и подразделениями нацгвардии, и Службой безопасности Украины, и полицией.
Непосредственным командующим назначается генерал-лейтенант Сергей Наев. В Киеве открыто говорят о том, что новая кампания не исключает проведения отдельных «антитеррористических операций» в будущем.
Напомним, что с 2014 года жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.
Российская Газета: последние новости
Украинский министр выступил против отдыха в Крыму После запуска Крымского моста перевозки по "единому" билету продолжатся Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе220
Немецкие летчики массово увольняются из-за России401
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге45
Николаев обрушился с критикой на «народ»63
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны15
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение