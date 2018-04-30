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Азаров: Полтавский горсовет наградил за обстрелы Докучаевска
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Азаров: Полтавский горсовет наградил за обстрелы Докучаевска 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Абсурд и маразм
Люди, кого вы избираете в разного рода Рады? Полтавский областной совет учредил «почетный» знак «За верность народу Украины» и наградил им неких «героев», особо отличившихся «в боях под Докучаевском». Самое маразматическое и подлое в действиях этого совета и этих «героев» заключается в том, что никаких боёв под Докучаевском нет, а есть регулярные обстрелы мирного города, и почти каждый день гибель или ранения мирных граждан.
28 апреля из-за обстрела этими «героями» города Докучаевска 2 мирных жителя погибли и 1 получил ранение.
В очередной раз совершено преступление. Абсурд этой ситуации заключается в том, что такие преступления именуются как «верность народу Украины» и «воинская доблесть».
На самом деле, это верность режиму Порошенко.
Награждение такими «почетными» знаками в будущем будет доказательствами совершенных преступлений.
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