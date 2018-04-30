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Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе
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Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе 

RT на русском 42 минуты назад
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT смену украинской силовой операции в Донбассе, которая с понедельника, 30 апреля, будет именоваться Операцией Объединённых сил (ООС) и проходить в новом формате, усиливающем роль Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они не называли операцию: Антитеррористическая операция (АТО) или Операция Объединённых сил (ООС), или назвали бы её гражданской войной, по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжёлую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путём проблемы Донбасса. Они смотрят как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — отметил Дудчак.
Эксперт также отметил, что «призывать Киев одуматься — бесперспективно», поскольку это связано с тем, что официальные киевские власти так и не ведут переговоры напрямую с представителями Донбасса.
5 апреля президент страны Пётр Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата.
RT на русском: последние новости
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