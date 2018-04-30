«Россия должна отдать мост»

"Не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение"

По мнению Чубарова, нет другой "формы эксплуатации этого моста, кроме как создание специального международного консорциума". Более того, парламентарий сформулировал правовую основу для передачи этого объекта Киеву.

"Россией <…> этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму <…> Мост — это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине", — высказался Чубаров.

"Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может ступить на крымскую землю", — пояснил Бальбек.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Чубаров таким образом просто лишний раз пытается привлечь внимание к деятельности так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа"*.

"Очевидно, что влияние "Меджлиса"* внутри республики уменьшилось. Этого влияния нет вовсе. Это попытки хоть как-то и где-то заявить о себе — я все еще есть!" — говорит Полонский.

Замглавы правительства региона напомнил, что в те годы, когда полуостров был под контролем Киева, лидеры "Меджлиса"* тоже занимались больше политическим пиаром, чем какой-то практической деятельностью.

"Что касается угроз отобрать мост, авторы таких заявлений запомнились именно громкими словами, а не делами. Они ровным счетом ничего не сделали для своего народа, хотя были в органах власти на высоких постах. Тот же Чубаров не смог за 23 года способствовать в Раде принятию самого главного политического решения — о реабилитации крымско-татарского народа", — напоминает Полонский.

"Эта попытка вернуться в политику Крыма с территории другого государства. И внутри Украины им надо напоминать о себе, чтобы не пропасть, чтобы получить финансирование, отработать уже полученные деньги", — объясняет вице-премьер Крыма.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко зажигательные выступления лидера "Меджлиса"* по поводу Крымского моста объясняет тем, что "в Крыму позиции "Меджлиса"* слабеют".

"У крымских татар на полуострове новые лидеры, которые активно сотрудничают с российскими властями. Они представляют соплеменников в органах местного самоуправления, делают карьеру на госслужбе, занимаются бизнесом. А политическая эмиграция все меньше влияет на ситуацию в Крыму. Поэтому лидерам "Меджлиса"* приходится искать любые возможности, чтобы привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою проукраинскость", — говорит эксперт.

"Последствия исков будут юридически ничтожными"

Громкие заявления по поводу Крымского моста звучали в Киеве и ранее. Так, в феврале заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что Киев подал иск к России в международный арбитражный суд в Гааге . Чиновница, правда, не назвала точную сумму, в которую украинские власти оценили размер своих претензий, отметив, что не хочет "спекулировать миллиардами".

До этого, в августе 2017-го, украинские власти высказали опасения, что Мариупольский порт потеряет после возведения моста примерно 43 процента грузооборота. МИД Украины выразил Москве протест из-за строительства в Керченском проливе.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что Киевом "оспариваются некоторые вещи, касающиеся нюансов морского права".

"Прямой угрозы для России нет, но значительное число юридических структур Украины работает, чтобы максимально плотно "засадить" правовое поле разбирательствами в мелочах", — дополняет эксперт.

Мухин подчеркивает, что "ожидать можно любого политически мотивированного решения". "У России очень хорошая позиция, Россия не нарушила международное право при включении Крыма в состав страны, но существует множество нюансов, за которые будет цепляться украинская сторона".

По словам Сергея Белашко, все действия Киева "в юридическом поле закончатся ничем".