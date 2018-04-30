СБУ готовится опорочить День Победы

Как сообщает «ФАН», цель таких мероприятий — оправдание нацизма в годы Великой Отечественной войны. Для этого местные подразделения СБУ требуют от СМИ публикаций разного рода информации в пользу нацизма. Соответствующее распоряжение дал Департамент защиты национальной государственности СБУ.

В распоряжении сказано, что с 30 апреля по 10 мая руководители местных СБУ обязаны опубликовать «через оперативные позиции в местных СМИ» материалы, направленные на уничтожение памяти о Победе в Великой Отечественной войне.