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СБУ готовится опорочить День Победы
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СБУ готовится опорочить День Победы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Служба безопасности Украины намерена провести к 9 мая мероприятия по реабилитации фашистской Германии.
Как сообщает «ФАН», цель таких мероприятий — оправдание нацизма в годы Великой Отечественной войны. Для этого местные подразделения СБУ требуют от СМИ публикаций разного рода информации в пользу нацизма. Соответствующее распоряжение дал Департамент защиты национальной государственности СБУ.
В распоряжении сказано, что с 30 апреля по 10 мая руководители местных СБУ обязаны опубликовать «через оперативные позиции в местных СМИ» материалы, направленные на уничтожение памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
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