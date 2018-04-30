С 30 апреля силовая операция Киева на территории Донбасса меняет формат 

Вместо АТО теперь будет ООС Силовая операция на востоке Украины вместо Антитеррористической операции (АТО) теперь будет называть Операцией Объединенных сил (ООС), она практически полностью перейдёт под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам украинского президента Петра Порошенко, необходимость введения нового формата вызвана «резким ростом угрозы на востоке страны».
Президент Украины Петр Порошенко, руководствуясь принятым законом о реинтеграции Донбасса, принял решение заменить АТО на Операцию Объединенных сил. По этому документу все неподконтрольные киевскому режиму территории получили название «временно оккупированных», а действия Москвы квалифицируются как «агрессия против Украины». При этом Порошенко получил право применять вооруженные силы внутри страны, в том числе для «освобождения территорий на востоке страны», без одобрения парламента.
Для этих целей в стране создается Объединенный оперативный штаб ВСУ. В числе его полномочий — контроль над всеми вооруженными подразделениями и администрациями, расположенными в военной зоне. По словам Порошенко, необходимость применения такого формата связана с «резким ростом угрозы на востоке». Он пояснил, что новая структура сможет задействовать дополнительные полномочия при реагировании на агрессию извне. Начальнику ООС генералу Сергею Наеву поставлена задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории.