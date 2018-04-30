На Украине закончилась АТО и стартовала Операция объединенных сил

С 30 апреля украинская силовая операция в Донбассе изменит формат и будет называться не Антитеррористической операцией (АТО), а Операцией Объединенных сил (ООС).

Украинская силовая операция в Донбассе с 30 апреля становится Операцией Объединенных сил (ООС), она будет проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Смена формата предусмотрена так называемым законом реинтеграции Донбасса и призвана заменить Антитеррористическую операцию (АТО), которая была введена Киевом в 2014 году. Согласно закону, в районе конфликта главным будет Объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет руководить силами Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований, МВД , Нацполиции, которые привлекаются для «сдерживания и отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

Украинский лидер Петр Порошенко объявил о замене АТО в Донбассе на ООС 16 марта. В документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», а действия Россий квалифицируются как «агрессия против Украины». Президенту страны предоставляется право на использование ВСУ без согласия парламента, в том числе для «освобождения территории на востоке страны».

По словам Порошенко, смена формата необходима в связи с «резким ростом угрозы на востоке», «сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, а у ВСУ появится дополнительные полномочия на реагирование на агрессию».

Украинский лидер назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ООС, поставив перед ним задачу «укрепить ВСУ настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории», пишет ТАСС

По словам Наева, ООС будет выполнять иные военные задачи, чем АТО. К примеру, при ООС действия ВСУ будут иметь более глобальную стратегию действий.