Силовая операция на востоке Украины

Харькове и Мариуполь, Енакиево, Ряд регионов на юго-востоке страны не признали легитимность новых киевских властей. С марта 2014 года митинги сторонников федерализации проходили на востоке Украины — в Донецке Луганске , их участники требовали провести референдумы о статусе своих регионов. Затем протесты распространились еще на несколько городов Донецкой области — Славянск Краматорск и ряд небольших городов. Митингующие взяли под контроль ряд административных зданий.

7 апреля и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба.

13 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил.

16 апреля 1-й резервный батальон Национальной гвардии, сформированный из добровольцев «Самообороны Майдана», отбыл на передовую к Славянску, который 12 апреля был занят местными активистами «Народного ополчения Донбасса».

2 мая началась активная фаза спецоперации против сторонников федерализации в городе Славянске.

11 мая в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. По их итогам Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

25 мая на Украине прошли досрочные выборы президента. Победу одержал Петр Порошенко . 7 июня он вступил в должность президента Украины.

В течение двух недель после инаугурации Порошенко боевые действия в Донецкой области распространились на весь регион. Если раньше главной горячей точкой был Славянск, то теперь фронтовые сводки начали поступать со всех уголков самопровозглашенной Донецкой народной республики.

17 июля под Донецком потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама Куала-Лумпур . На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В конце августа украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Сражение за Иловайск стало первой крупной битвой на юго-востоке Украины, завершившейся полной победой ополчения ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями.

По данным ВСУ, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военнослужащих и добровольцев, 289 получили ранения, 158 пропали без вести, 128 попали в плен. Согласно информации ДНР, группировка АТО потеряла убитыми более 900 человек. Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко позже озвучил цифру в тысячу погибших. Киеву не удалось взять в кольцо Донецк, ВСУ были отброшены на запад.

5 сентября в Минске Белоруссия ) при посредничестве России ОБСЕ киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подписали протокол о прекращении огня.

Минские встречи начались в самый разгар боевых действий в Донбассе. Стороны применяли друг против друга все доступные виды артиллерии и бронетехники, включая реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Меморандум также требовал отведения тяжелой техники от линии соприкосновения, что позволило бы создать зону безопасности шириной не менее 30 километров. Стороны приступили к отводу вооружений, однако спустя совсем непродолжительное время обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Интенсивность обстрелов снизилась, но полностью они не прекратились.

После новогодних праздников ситуация в Донбассе обострилась.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево , где украинские силовики оказались в окружении ополченцев.

Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории противника. Потери ВСУ и Нацгвардии в дебальцевском котле, по разным оценкам, составляют от 250 до трех тысяч солдат и офицеров. В боях за город погибли 100-150 ополченцев.

Генштабе ВСУ утверждают, что дебальцевское наступление истощило силы самопровозглашенных республик, поэтому после февральских боев ими уже не проводилось масштабных наступлений. Однако силы АТО также не воспользовались случаем для контратак на смежных направлениях, в частности в районе Горловки

12 февраля 2015 года в Минске прошли переговоры в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе лидеров ФРГ , РФ, Франции и Украины. Параллельно состоялись консультации контактной группы. Практическим итогом переговоров стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами «нормандской четверки».

Комплекс мер по выполнению минских соглашений позволил остановить активные боевые действия в Донбассе и создать политическую площадку для переговоров, однако и спустя три года после его подписания ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. За это время принималось множество договоренностей о прекращении огня, но перестрелки все равно продолжаются.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

По словам представителя руководства ДНР Александра Костенко, ВСУ продолжают использовать тяжелое вооружение калибром свыше 100 миллиметров, артиллерийские системы, танки и РСЗО противника расположены по всей линии соприкосновения.

Оперативное командование ДНР заявляет, что украинские силовики стали также использовать запрещенные минским меморандумом беспилотники не только в качестве средства разведки, но и для корректировки артиллерийского огня.

Министерство обороны ДНР также неоднократно заявляло о попытках прорыва линии позиций ополченцев подразделениями силовиков, а также о занятии подразделениями ВСУ так называемой серой зоны — нейтральной полосы.

30 марта 2018 года на юго-востоке Украины вступило в силу очередное «пасхальное» перемирие.

Киев и другие участники процесса не перестают декларировать свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в рамках минских соглашений.

Вместе с тем 20 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Закон предполагает смену «антитеррористической» операции на военную и дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Эксперты отмечают, что единственным ощутимым успехом в реализации минских соглашений за последний год стал проведенный в канун 2018 года масштабный обмен пленными.

По данным доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине (декабрь 2017 года), за время конфликта на Донбассе более 10,3 тысячи человек погибли и почти 25 тысяч получили ранения. Цифра включает как военных, так и гражданских лиц.

По данным ООН на апрель 2018 года, с начала конфликта на Украине погибли более 2500 мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

По данным первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости