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Грызлов прокомментировал изменение формата операции в Донбассе
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Грызлов прокомментировал изменение формата операции в Донбассе 

Российская Газета 2 часа назад
«Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны, — приводит ТАСС заявление Грызлова. — Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию».
Российский полпред напомнил, что должны делать стороны конфликта для решения кризиса. «Главное из необходимых действий — запуск процесса предоставления Донбассу особого статуса по „формуле Штайнмайера“, амнистия участникам противостояния с обеих сторон», — сказал Грызлов.
Он также отметил, что слова украинского президента Петра Порошенко «вызовут дополнительную тревогу у жителей Донбасса, и, объективно, будут способствовать дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины».
Россия, являясь посредником в урегулировании конфликта, воспринимает риторику Киева «как деструктивную, не ведущую к миру», отметил Грызлов. Он выразил мнение, что она «нацелена на внутреннее потребление, причем на потребление очень узкими националистическими слоями украинского общества».
Напомним, в понедельник Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.
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