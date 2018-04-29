СМИ Украины: мир не хочет играть с Россией в «гибридную войну»

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о противодействии гибридной войне. «Опять успех в ПАСЕ — принята резолюция по докладу о противодействии гибридной войне. Ассамблея сослалась на действия России против Украины и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействия этому новому явлению», — цитирует главу парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева телеканал «112» (26.04). В принятом документе отмечается, что на сегодняшний день государства все чаще сталкиваются с явлением «гибридной войны», что «создает новый тип угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости и нарушение коммуникаций». Отмечается, что кибератаки особенно опасны, поскольку они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую ​​как система управления воздушным движением или атомные станции. «Поэтому гибридная война может дестабилизировать и подорвать цели общества и вызвать многочисленные жертвы. Все более широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает беспокойство относительно адекватности существующих правовых норм», — говорится в резолюции.

Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы факта российского контроля над оккупированными Москвой территориями Донецкой и Луганской областей — еще одно доказательство того, что мир больше не хочет играть с Россией в ее любимую забаву — «гибридную войну», пишет «Еспресо» (25.04). Больше никто не хочет слышать о «восставших шахтерах», «руководителях народных республик», с которыми должны договариваться в Киеве и прочей пропагандисткой чепухе от Путина или Суркова. С каждым новым действием России становится ясно, что ее агрессия направлена не против Украины, а против всего цивилизованного мира. И что оккупация Донбасса — всего лишь элемент в этой агрессии. Поэтому признание оккупации — это еще и признание этого очевидного факта.

ПАСЕ не рискнула продолжать сближение с Россией, и «думский шалун» Леонид Слуцкий вернулся в Россию не солоно хлебавши. Признание за РФ «эффективного контроля» над ОРДЛО, резолюции, призвавшие противостоять российской пропаганде и направляемой из Кремля гибридной войне оказались на руку Украине, отмечает УНИАН (27.04).

60 европарламентариев призвали страны-члены Евросоюза к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который состоится летом в России, сообщает «Телеканал новин 24» (23.04). Они считают, что Владимир Путин и его клика «порочат европейские ценности», поэтому евродепутат — если он себя уважает — не станет поддерживать фарс, который готовят в Москве под видом мундиаля. Под этим письмом поставили свои подписи депутаты Европарламента из 16 стран ЕС и из 5 партий, которые имеют в высшем законодательном органе Евросоюза свои фракции. Письмо призывает политиков и руководителей европейских государств присоединиться к бойкоту, провозглашенного Великобританией Исландией . Впрочем, не следует преувеличивать значение этого письма. Во-первых, его подписали 60 евродепутатов из 751. Кроме того, следует обратить внимание еще на один момент: 60 евродепутатов, которые подписали письмо, призвали лишь к политическому бойкоту. И это вполне понятно: дело в том, что Международная федерация футбола FIFA вообще не является официально государственной, межгосударственной или политической организацией. Это — организация коммерческая и заставить ее делать какие-то политические шаги или заявления —бесполезно. FIFA идет туда, где есть возможность заработать деньги — значит, она пойдет и в Россию.

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России организация — прим. ред.) Рефат Чубаров в интервью «Обозревателю» (26.04) обозначил претензии Украины на Крымский мост, который по его мнению, должен быть передан Украине в виде контрибуции за нанесенный ущерб. «В любом случае мы должны будем исходить из того, что в 2014 году Россия в нарушение всех международных договоров, принципов, норм оккупировала Крым . Поэтому даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет годен к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума, — заявл Чубаров. — Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или возвратить. Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».

Комментируя возможность ввода в эксплуатацию в мае Крымского моста, эксперт «Обозревателя» (24.04) подчеркнул, что, скорее всего это будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков. Он заметил, что под словом «открыть» можно понимать церемонию «перерезания ленточки», но к реальному началу эксплуатации моста это событие не будет иметь никакого отношения. В принципе, ленточку перед Крымским мостом можно перерезать и в Москве или сделать картинку, как это недавно сделал Киселев на своей программе. Но исходя из того, как это делается в России, как это разворовывается, я убежден в том, что в срок сдать мост будет очень сложно, подытожил специалист.

Ставленик Кремля Сергей Аксенов посоветовал жителям Крыма не ездить на украинский материк через административную границу, назвав Украину «пиратским государством», в котором не действуют законы. Но логика Аксенова, как это часто бывает с публичными заявлениями главы оккупационного правительства, выглядит перевернутой с ног на голову. Потому что Аксенов демонстрирует прекрасное знание и понимание украинских законов. Но при этом он советует подельникам, как их обойти, говорится в материале «Обозревателя» (26.04). Заявление Аксенова адресовано не всем крымчанам, а тем, кто понимает, что мог нарушить украинское законодательство — прежде всего работникам квазигосударственных структур. Аксенов и те представители крымской власти, ставшие за несколько дней оккупации большими российскими патриотами, похоже, воспринимают государство как кормушку. Когда над Крымом был украинский суверенитет, они даже и думать не хотели о «сакральности» полуострова, не выступали за его присоединение к России, словом — не делали ничего такого, что, по идее, должны были делать настоящие «российские патриоты». Именно поэтому они искренне уверены, что сегодня можно наниматься на службу в крымские «государственные структуры», а завтра — получать украинский биометрический паспорт. Государство для них — не ценность, а средство передвижения и обогащения.

По некоторым сведениям, Россия может перебросить на Донбасс два новых подразделения воздушно-десантных войск, чтобы попробовать спровоцировать украинскую армию на наступление, затем нанести ей максимальный урон и улучшить свои боевые позиции в Луганской области. По мнению военного обозревателя «Апострофа» (27.04), возможность более серьезных боевых действий на Донбассе не исключена. Но вряд ли это начнется прямо сейчас. Действия России в первую очередь обусловлены внутриполитической борьбой. Дело совсем дошло до крайности, внутриполитическое напряжение в России достигло максимума за последние годы. Такого обострения не было, наверное, с 2012 года. Это в первую очередь отражается, конечно, на внешней политике — и в Сирии , и на Украине, и на общем ухудшении отношений с Западом, и даже отношении к кризису в Армении . Все это может привести и приводит к обострениям по всему периметру внешней политики. Не исключен даже военный переворот в России. Это, может быть, крайне маловероятный сценарий, но исключить его полностью нельзя.

Нарушение территориальной целостности Украины и вмешательство в ее внутренние дела, де-факто оккупация Донбасса и де-факто и де-юре оккупация Крыма повлекли за собой несколько волн санкций, начиная с марта 2014 года. И соответственно новые заявления «Большой семерки» читать следует именно так, как там сказано, говорится в статье, опубликованной на сайте «Обозреватель» (24.04). Там нет никаких подводных камней. Там сказано, что за новые любые действия в том же самом направлении Россия получит еще санкции. А если Россия сдаст назад в том, что она делает на Украине, то санкции будут ослаблены или сняты. И здесь нет ни одного слова о вмешательстве в выборы США , об отравлении Скрипалей в Солсбери, о сбитом Боинге; здесь говорится только об Украине. И «Большая семерка» настаивает на выполнении Минских соглашений. Соответственно, если все останется на том же уровне, на котором есть сегодня и в последнее время, то санкции усилены не будут. Если Россия будет эскалировать то, чем она занимается на Украине, то последуют новые санкции.

Сегодня население России страдает от слабой экономики, которая мало что может предложить помимо нефти. Путин выигрывает от обретения иностранных врагов, поскольку таким образом он отводит внимание от внутренних проблем в его стране, в том числе касающихся его и его приспешников, раскрадывающих богатства России. Но почему Путин решил бросить вызов именно США, задается вопросом «Кореспондент» (24.04). Во-первых, антиамериканизм десятилетиями являлся основоположником советской пропаганды, поэтому население России уже обусловлено восприимчивостью к антиамериканским сообщениям. Во-вторых, в 2000-2003 годах Путин заметил, что его удивительно теплые отношения с президентом США Джорджем У. Бушем-младшим не помогли ему обеспечить внутреннюю поддержку в России. Одним словом, Путин как политик в России мало что может получить от улучшения американо-российских отношений: это не в его личных интересах.

После ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам режима Башара Асада в Сирии Россия рассматривает возможность поставки дружественной ей ближневосточной стране комплексов противовоздушной обороны С-300. Израиль , который давно выступает против таких поставок, заявил о готовности уничтожить системы ПВО, если они будут угрожать его собственной безопасности. Российский оппозиционный политик Константин Боровой рассказал «Апострофу» (26.04), чем это может закончиться. По его мнению, Россия может поставить С-300 в Сирию. Но как только возникнет опасность получения этого оружия террористами из «Хезболлы» или ХАМАС или Ираном , который поддерживает террористов, тут же эти склады будут подвергнуты бомбардировке — в этом нет никаких сомнений.