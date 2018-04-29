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На Украине отменили термин «вуз»
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На Украине отменили термин «вуз» 

Газета.Ru 1 час назад
Кабинет министров Украины отменил термин «высшее учебное заведение», передает ТВ Центр.
Теперь вузы на Украине будут называться «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании. Кроме того, постановление Кабмина облегчает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы и уравнивает возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.
Также министерство образования и науки страны ликвидировало аттестацию школ и функции инспектирования в местных органах власти.
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