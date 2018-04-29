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Эксперт: Порошенко делает абсурдные заявления для улучшения своего рейтинга популярности
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Эксперт: Порошенко делает абсурдные заявления для улучшения своего рейтинга популярности 

Газета.Ru 1 час назад
Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов подчеркнул, что Тимошенко в глазах электората выглядит своего рода спасительницей, хотя к ней тоже очень много претензий, например, ее прошлое — так называемое «газовое дело», за которое она была приговорена к тюремному заключению, передает ФАН.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, согласно результатам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», оказалась популярнее действующего президента Украины Петра Порошенко. За Тимошенко были готовы проголосовать 14% респондентов, в то время как за главу государства свой голос готовы отдать 9% опрошенных. Таким образом, популярнее Петра Порошенко оказался даже экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, рейтинг которого составляет 11%.
"Что касается Порошенко, его рейтинг крайне низок, и предстоящие выборы для него создают крайне негативную ситуацию. Порошенко постоянно пытается ее исправить, делая абсурдные заявления, например, о необходимости объединения всех христианских церквей в одну «настоящую» украинскую церковь. Это — тоже своего рода работа на собственный имидж, попытка отойти от образа нечистого на руку коммерсанта, владельца кондитерских фабрик, который зарабатывает гораздо больше, чем все государство Украина", — сказал Александр Асафов.
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