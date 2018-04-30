РПЦЗ прокомментировала идею Порошенко создать «независимую» церковь

«С болью душевной мы видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам земле украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносятся под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в православном народе, с намерением возбудить церковный раскол», — отмечается в заявлении, которое подписали члены Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, действующие в США Канаде , Европе и Австралии

Авторы документа напоминают, что каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата с 1990 года обладает автономией, «то есть самостоятельностью и независимостью в своем управлении». «Перед нами не что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Православной Церкви», — подчеркивается в заявлении. Представители РПЦЗ также отметили, что «никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством».