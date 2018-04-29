РПЦЗ: инициатива Порошенко создать «независимую» церковь разжигает религиозную вражду

"С болью душевной мы видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам земле украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносится под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в православном народе, с намерением возбудить церковный раскол", — отмечается в заявлении, которое подписали члены Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, действующие в США Канаде , Европе и Австралии

Авторы документа напоминают, что каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата с 1990 года обладает автономией, «то есть самостоятельностью и независимостью в своем управлении». «Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Православной Церкви», — подчеркивается в заявлении.

Представители РПЦЗ также отметили, что «никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством».