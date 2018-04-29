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РПЦЗ: инициатива Порошенко создать «независимую» церковь разжигает религиозную вражду
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РПЦЗ: инициатива Порошенко создать «независимую» церковь разжигает религиозную вражду 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 29 апреля. Инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании «независимой» церкви имеет целью разжигание религиозной вражды в стране. Об этом говорится в специальном заявлении Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), передает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
"С болью душевной мы видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам земле украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносится под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в православном народе, с намерением возбудить церковный раскол", — отмечается в заявлении, которое подписали члены Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, действующие в США, Канаде, Европе и Австралии.
Авторы документа напоминают, что каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата с 1990 года обладает автономией, «то есть самостоятельностью и независимостью в своем управлении». «Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Православной Церкви», — подчеркивается в заявлении.
Представители РПЦЗ также отметили, что «никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством».
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