Киев призвал Запад усилить давление на Россию

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Запад усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.

«России нужна дестабилизация на Украине », — написала официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

«Призываем партнеров усилить давление на Россию», — добавила она, отметив, что за последние сутки в зоне конфликта 61 раз открывался огонь и использовались минометы.

Ранее в воскресенье в ЛНР сообщили, что в подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе прибыл железнодорожный эшелон с тяжелым вооружением и четырьмя вагонами с личным составом вооруженных сил Украины.