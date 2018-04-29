Киев призвал Запад усилить давление на Россию 

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Запад усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.
«России нужна дестабилизация на Украине», — написала официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.
«Призываем партнеров усилить давление на Россию», — добавила она, отметив, что за последние сутки в зоне конфликта 61 раз открывался огонь и использовались минометы.
Ранее в воскресенье в ЛНР сообщили, что в подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе прибыл железнодорожный эшелон с тяжелым вооружением и четырьмя вагонами с личным составом вооруженных сил Украины.
Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе. Так, в четверг ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, погибли два мирных жителя.