Русская зарубежная церковь назвала призывы к автокефалии «лукавством»

"Предпринимаются попытки создать на этой многострадальной земле особую «автокефальную церковь» на месте канонической, всеми признаваемой Украинской православной церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Эта Церковь с 1990 года обладает автономией, то есть самостоятельностью и независимостью в своем управлении. Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам святой Православной церкви", — говорится в заявлении.

Иерархи РПЦЗ подчеркнули, что своим заявлением выражают митрополиту Онуфрию и всему духовенству и верующим канонической Украинской православной церкви «полную поддержку». «С любовью преклоняемся перед их исповедническим подвигом. Никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством. Нынешние попытки повлиять на жизнь Церкви извне лишь обнажают сугубо нецерковные побуждения и цели старающихся их осуществить», — отмечается в заявлении.

Синод РПЦЗ также призвал всех верующих «молиться за каноническую Православную церковь на земле Украинской, чтобы настоящая попытка церковного раскола обратилась в ничто, и чтобы мир и братолюбие всегда господствовали во взаимоотношениях между поместными православными церквами».

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).