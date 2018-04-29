АТО пришел конец: по указке Запада Киев кардинально сменил «идеологию войны» в Донбассе

Доставка Киевом в Донбасс тяжелых вооружений и дополнительных сил, включая четыре вагона с военнослужащими, не гарантирует, что наступления стоит ждать в ближайшие дни. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов

"Подготовку к масштабному наступлению на Донбасс Киев, несомненно, ведет — разворачиваются полевые госпитали, стягиваются силы и техника. Но это лишь создание условий — Киев начнет атаку не когда сам решит, а когда на это даст команду Запад. Сейчас принято привязывать возможное наступление к мундиалю, инаугурации президента РФ или Дню Победы — это подходящие политические поводы. Но выборы 17 марта в России тоже были удобны, а атака не началась.

На мой взгляд, предпосылок к атакам в ближайшие дни нет, но и исключать этого нельзя. Украинский политикум не зря изменил статус конфликта в Донбассе с антитеррористической операции (АТО) на Операцию объединенных сил (ООС). АТО подразумевала чекистско-войсковую операцию по обезвреживанию тыла — поиск-ликвидацию «террористов» и «сепаратистов». Официально операцию вела Служба безопасности Украины , хотя основным исполнителем была армия. Смена статуса полностью сменила идеологию происходящего в Донбассе", — отмечает аналитик.

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили: Киев доставил в Донбасс тяжелое вооружение и дополнительные силы‍. Так, к линии соприкосновения прибыли девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град». также прибыли четыре вагона с военнослужащими, среди которых рота из состава батальона «Полтава» Национальной гвардии Украины . Отмечается, что украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе — в четверг ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, погибли два мирных жителя.

"После утверждения в Киеве так называемого закона о реинтеграции Донбасса, главными противниками Украины уже называются не внутренние противники в виде «сепаратистов», а внешний враг — Россия. Главы луганской и Донецкой народных республик, с точки зрения украинской пропаганды — лишь пешки в руках Кремля. То есть меняется конфигурация всего, что Киев предпринимает в отношении Донбасса.

Режим ООС передает все полномочия по борьбе в руки военным. По сути эта операция — не что иное, как военное положение, но называть его так нельзя. Это затруднит получение кредитов МВФ и отразится на международном имидже Киева. Смена «вывески» дала возможность перестроить пропагандистскую модель войны в Донбассе на внешнего врага. И это изобретение не украинской власти, а «дружеская подсказка» Киеву из-за океана", — подчеркивает эксперт.

Атака захлебнется

Переформатирование силовой операции Киева в Донбассе проходит в соответствии с подписанным 20 февраля законом о реинтеграции региона. Документ позволяет президенту Украины объявлять военное положение и вводить войска на любые территории страны на неопределенный срок. Смена формата силовой операции в Донбассе закончится к 30 апреля. Официально командовать Операцией объединенных сил на востоке Украины будет генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев

Глава Минобороны Украины Степан Полторак неделю назад не исключил, что новое наступление в Донбассе может начаться сразу после завершения режима АТО. Отвечая на вопрос об изменении численного состава украинских военных в Донбассе, министр заявил, что «все зависит от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, достаточно того количества, которое сегодня есть. Если ситуация осложнится или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо увеличить», — уточнил он.

"Войска ЛДНР готовы к возможному наступлению ВСУ, боевой дух у бойцов высокий. Командный костяк многих подразделений составляют выходцы с территорий Донбасса, ныне подконтрольной Украине. И люди с нетерпением ждут атаки Киева, чтобы дать отпор агрессору и освободить территорию от украинских войск. Причем профессиональную подготовку украинских частей в ЛДНР оценивают низко, и это не пренебрежение, а реальный подход к возможностям противника.

Украинская армия уже не та, что в 2014-15 годах — у нее появилась определенная прослойка военных, которая хочет и может воевать. Но таковых не более 20 процентов от численности войск, задействованных в операции. Основная масса украинских солдат не понимает, за что она должна идти в бой, и не желает умирать. Выучка тоже оставляет делать лучшего. Поэтому украинская армия воюет плохо, в отличие от военных подразделений ЛДНР. Те мотивированы не в пример лучше, а имея нынешние оснащение и выучку, вполне готовы к серьезным столкновениям.

Кроме того, масштабное наступление Киева, безусловно, вновь привлечет в Донбасс добровольцев из России и стран СНГ, которые в свое время уже выразили поддержку провозглашенным республикам. Подводя итог, можно констатировать: ВСУ численно преобладают над армией ЛДНР, потому новые столкновения, к сожалению, приведут к большому числу жертв. Но масштабное наступление Киева в конечном итоге выльется в окончательный разгром украинской армии, а возможно, и украинского государства", — заключает Эдуард Попов.