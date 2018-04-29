Зигующая Украина

Известный на Украине борец с «коммунистическим прошлым» Владимир Вятрович , глава Института национальной памяти, сделал очередное скандальное заявление, прославляющее воевавшую на стороне нацистской Германии дивизии СС «Галичина». По его мнению, воинов СС готовили год перед отправкой на фронт, тогда как бойцов Красной Армии отправляли в бой новобранцами. News.ru разбирался, откуда на Украине такая тяга к прославлению нацистов.

Травма независимости

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Serg Glovny

Как такового независимого украинского государства в истории никогда не существовало. Если не считать короткого периода гражданской войны, когда на территории нынешней Украины было образовано сразу несколько образований, называвших себя государством. Кстати, от этих псевдообразований и пытаются современные украинские политические деятели вести преемственность. Гетман Скоропадский, Петлюра, Украинская Народная Республика, Украинская держава, Директория Украинской Народной Республики, Донецко-Криворожская Республика, Западно-Украинская Народная Республика. А были ещё независимая Украинская Советская Социалистическая Республика, Вольная территория под управлением Нестора Махно

Понятно, что нужна и более основательная история. Но вся она связана либо с Россией , либо с оккупацией иностранными захватчиками. И когда в 1991 году на Украину буквально свалилась независимость, надо было как-то найти национальную идеологию.

Правильным было бы взять из истории всё хорошее и закрыть глаза на всё плохое. Скажем, объявить Украину многонациональным государством, признать преемственность всех исторических периодов, выдающихся личностей с украинской земли выдать за своих, а всех негативных персонажей отринуть.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ovsyannikova Yulia

Можно еще Никиту Хрущева записать в украинцы и сказать, что при его правлении Украина вместе с другими братскими республиками первой в мире вышла в космос. А потом достигла больших успехов при украинце Леониде Брежневе

Но вместо этого выбрана другая тактика: ставка на проигравших. По факту, Украина может считаться победителем во Второй мировой войне, быть причастной к освобождению Европы от фашизма. Но вместо этого героизируют Бандеру, который был предателем своего народа, прислужником нацистов, коих всё мировое сообщество признало преступниками. Даже офицер СС Роман Шухевич на Украине сегодня признается героем.

Вся государственная идеология Украины свелась к тому, что якобы украинский народ пытался на протяжении многих веков создать свою государственность, но злостные соседи не давали этого сделать. Поляки гнобили, шведы гнобили, москали гнобили, немцы гнобили, но «Ще не вмерла Украина».

Пусть придут и дадут

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak

В строительстве государственности украинцы не преуспели. На Украине практически никто не говорит о том, что знаменитая Переяславская Рада, которая состоялась в 1654 году, стала актом признания неспособности гетманов управлять небольшой территорией. Множество командиров разных отрядов не могли поладить друг с другом, постоянно враждовали. Под их управлением практически не строили городов, не открывали университетов.

Зато русские люди к тому времени показали, что могут осваивать небольшими силами огромные пространства и строят, прежде всего, не сёла, а города. И вот Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю фактически с просьбой навести порядок.

Но за украинскими землями оставили определенную автономию. И после смерти Хмельницкого на Украине началась эпоха, которую историки прозвали «Руиной». Гетманов избирали, смещали, они переходили на сторону поляков.

Потом был гетман Мазепа, который перешел на сторону Швеции . За предательство Карл XII позволил украинцам использовать цвета шведского национального флага. Так появился украинский «жовто-блакитный» стяг. Сейчас портрет Мазепы красуется на купюре в 10 гривен.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Str Если посмотреть на историю, то украинские руководители, когда имели возможность создать свою государственность, пытались лишь подороже продаться. Полякам, туркам, шведам, русскому царю. Сами они могли создать только Запорожскую сечь — колонию маргиналов, где предпочитали не работать и строить, а воевать и пьянствовать. Об этом блестяще написал Николай Гоголь в произведении « Тарас Бульба ».

И когда в 1991 году Украина получила независимость, она постоянно думала над тем, к кому присоединиться. Причем без всяких обязательств. Она откровенно воровала газ у России на протяжении всех «девяностых», а в «двухтысячные» искренне удивлялась, почему Москва не хочет поставлять Киеву «голубое топливо» бесплатно. Хотя цена для Украины всегда была в несколько раз ниже, чем для европейских государств.

Так называемый «евромайдан» был спровоцирован тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем . Он на протяжении нескольких месяцев рассказывал народу, как ему будет хорошо в Европе, а потом в один момент заявил, что Евросоюз больше не нужен и лучше дружить с РФ. Возмущенные люди вышли на улицы и потребовали евроинтеграции.

Но что в массе своей украинцы понимали как евроинтеграцию? Да именно то, что Европа будет бесплатно поставлять на Украину свои качественные товары, а сами украинцы смогут свободно ездить батрачить на польских панов. И нынешние требования евробюрократии искоренить коррупцию украинцы просто отказываются понимать.

Идеология отрицания России

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Serg Glovny

При крушении Советского Союза Украина получила огромный потенциал для развития. Передовую промышленность, залежи природных ресурсов, плодородные земли и образованное, технически грамотное население. К нынешнему моменту Украина превратилась в бедную сельскую страну.

В этом плане интересна эволюция «украинской мечты». В 1994 году тогдашний президент Леонид Кравчук заявил, что через 5 лет на Украине жизнь будет, как во Франции. В 2004-м только избранный после народных волнений Виктор Ющенко сказал, что через 10 лет на Украине будут жить как в Португалии . А в 2014 году, когда победил Майдан и Украина отправилась в Европу, тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что если экономика Украины начнет восстанавливаться, то через 20 лет украинцы будут жить, как при Януковиче. Но если нет перспектив жить хорошо, то можно развлекаться разговорами на тему плохой России.

Необходимо понимать, что героизация нацистов на Украине сегодня идет не потому, что гитлеровский проект уничтожения славян так нравится украинцам. Просто в обществе понимают, что таким образом можно разозлить россиян. Видите, мол, мы и не на такое способны. Давайте, скорее берите нас обратно на поруки.